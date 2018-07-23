Cobrarán 40 pesos ingreso a la feria

A partir de este martes comenzará la renta de más de 100 locales de frituras, comida y juegos diversos, para la Feria del Sol 2018.

En conferencia de prensa, el Comité Organizador y Gobierno, confirmaron que el evento se realizará del 28 de septiembre al 7 de octubre, en horarios de 5 de la tarde a 1 de la madrugada del siguiente día.

El costo será de 40 pesos adultos y niños gratis todos los días, además lunes y miércoles promoción de 2X1 y martes entrada gratis al show infantil.

Héctor Rodríguez, presidente del Comité, dijo que se instalarán 62 locales de frituras, 32 stands de comida y 43 juegos diversos.

La renta será de 1,500 pesos cada local y habrá algunos de hasta 25 mil pesos.

Los interesados pueden acudir desde hoy martes con Ana Sada Castelazo de Desarrollo Económico en la segunda planta de Presidencia municipal.

La alcaldesa Sonia Villarreal Pérez dijo por su parte que todo lo recaudado será para Organizaciones Civiles, con 10 inscritas al momento.

No se permitirá venta de alcohol en los juegos infantiles, sólo se venderá en áreas donde se colocarán los stands de cerveza y bebidas.

Habrá Expo Ganadera “Ganado Mejor”, pero los corrales serán instalados en la Asociación Ganadera, con subsidio estatal para ganadores y ejidatarios de hasta un 50 por ciento para la compra de sementales, que serán de 30 y 40 mil pesos cada uno, comentó Manuel García Castells.

Asimismo se dio a conocer que se analizan los temas de seguridad, vialidades y transporte para traer y llevar a los ciudadanos cada día.

Finalmente se confirmaron la presencia de grupos en el Teatro del Pueblo como: Duelo, Fiebre Loca, Reyes Locos, Flash, Sonido Master, Sonora Dinamita, Tropicalísimo Apache, Invasores de Nuevo León, Míster Chivo y Arrolladora Banda Limón.