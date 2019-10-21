Cocinan sano en el día de la Alimentación

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la carrera de Nutriología de la Escuela de Ciencias de la Salud Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila realizó actividades para promover una alimentación saludable.

Entre estos se presentó una serie de platillos mexicanos y saludables, como enchiladas, tamales, tostadas, chilaquiles y otros antojitos que, con los ingredientes correctos y debidamente cocinados, resultan nutritivos y aportando sabor a la comida cotidiana.

Los alumnos de Nutriología, de acuerdo a sus equipos, concursaron con sus platillos y ofrecieron una degustación en la que acudió personal de la Jurisdicción Sanitaria y público en general, mostrándoles cómo se puede comer sano, rico y barato.

El director de la Escuela de Ciencias de la Salud, Guillermo Tuirán Gutiérrez, dijo que el objetivo de estas actividades es hacer conciencia de la sana alimentación y unir esfuerzos en la lucha contra el hambre y la desnutrición.