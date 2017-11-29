Comerciantes reciben quejas del turismo

Piedras Negras, Coah.- Locatarios del mercado Zaragoza reciben quejas o inquietudes de visitantes respecto a la ciudad, y estas las hacen llegar a las autoridades municipales correspondientes, ellos señalan que esta es su forma de ayudar al turismo.

Héctor Portillo, presidente de la Unión de Locatarios, dijo que estos establecimientos donde expenden curiosidades y otros artículos atractivos para los visitantes, suelen recibir quejas de turistas, mismas que son canalizadas al Ayuntamiento.

“El mercado está abierto y estamos para atenderlos y ayudarles al turismo en cualquier problema para hablarlo con el municipio, por ejemplo, que no los vayan a estar multando porque a veces hay calles cerradas por diferentes trabajos, dan vuelta y tal vez es calle en sentido contraria, es cuando se deben aplicar los criterios”.

Y es que, por la remodelación en la fachada, el mercado impide recuperar las ventas del todo, y aunque en la ciudad se pudo percibir amplia visita de paisanos durante el pasado fin de semana, pasaban de largo.