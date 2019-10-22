Comparten experiencias sobrevivientes del cáncer

Con la finalidad de apoyar y motivar a quienes padecen Cáncer de Mama, se llevó a cabo este lunes una plática con sobrevivientes de cáncer, enfermedad que continúa siendo la principal causa de muerte en la población femenina, manifestó el encargado del programa de Prevención y Atención de Cáncer en la Mujer, Gerardo Sánchez.

Indicó que como este es el sexto consecutivo en que se lleva a cabo esta plática con mujeres detectadas en tratamiento y con sobrevivientes, las cuales cuentan sus experiencias.

Señaló que en esta ocasión estuvieron presentes 30 mujeres con este padecimiento, la cual es una enfermedad cruda que impacta y que si se detecta a tiempo pueden llegar a ser sobrevivientes.

Por ello, dijo que, en el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer, se llevan a cabo diferentes actividades de prevención, donde se realizan estudios a fin de detectar a tiempo esta enfermedad.

Y es que, refirió que esta enfermedad sigue siendo la primera causa de muerte en la población femenina, lo que se debe principalmente a la falta de cuidado y al temor por la enfermedad que las mujeres no acuden a realizarse los exámenes correspondientes.