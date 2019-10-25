Complicado buscar esclarecer el caso

El robo con daños cometido en un negocio de revistas en el centro comercial Soriana, no ha sido denunciado por parte de los propietarios.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que hasta el momento no se ha recibido querella sobre el hurto cometido en un negocio.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal y Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento la mañana del miércoles, tras reportarse al sistema de emergencias 911.

Él o los responsables rompieron el vidrio de la puerta principal para poder ingresar en horas de la noche o madrugada.

Se llevaron de la caja registradora alrededor de 700 pesos en efectivo, por lo que no fue posible lograr ninguna detención, además dicha tienda cuenta con cámaras de vigilancia, pero no están funcionando por falta de mantenimiento.

Los dueños de la tienda comentaron que no era su deseo presentar cargos, por lo que no formalizarían ninguna querella en contra de quién resulte responsable.

Así mismo se indicó que para poder realizar una labor de investigación es necesario que se presente una denuncia.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal son quienes se encargan de realizar indagaciones a fin de esclarecer los robos o asaltos.

Pero al no existir querella es complicado estar trabajando, ya que se requiere de una carpeta de investigación a fin de buscar judicializar un caso de robo como el cometido en dicho negocio de revistas.