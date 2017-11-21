Compradores fronterizos prefieren cambiar dólares en comercios de Eagle Pass

Piedras Negras, Coah.- Compradores fronterizos que visitan comercios de Eagle Pass, optan por hacer la transacción de cambiar a dólares la moneda mexicana en tiendas de aquella ciudad, ya que algunos establecimientos les cotizan el dólar hasta 40 centavos más barato.

Señalan que suelen obtener poca cantidad de dólares en casa de cambio locales porque les conviene pagar en pesos en algunos negocios del “otro lado”, y les resulta más barato.

Además, algunos negocios locales toman el dólar hasta en 20 pesos, lo que beneficia a los consumidores estadounidenses.

A pesar de las largas filas de vehículos particulares para cruzar a Eagle Pass, la cotización del dólar frente al peso bajó a 18.70, es decir, 10 centavos menos en comparación de la semana pasada, que se valoró a 18.80 pesos por dólar.

En las fronteras, el tipo de cambio que ofrecen es diferente al de instituciones oficiales como bancos, ya que se rigen por la oferta y la demanda.

Al parecer la demanda de la divisa es poca en estos negocios que se dedican exclusivamente a la compra venta de dólares, pues hay una ligera baja de una semana a otra, tras un alza abrupta que mostró alta venta de dólares.