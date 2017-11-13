Con clima frío aumenta riesgo para los migrantes

Piedras Negras, Coah.- El flujo de migrantes por esta frontera aumentó en el mes pasado en un 40 por ciento, debido al clima templado que prevaleció en la región.

Pero al ingresar noviembre se esperan noches cada vez más heladas que elevan el riesgo de los migrantes a sufrir algún accidente que los pueda llevar a la muerte, dijo el sacerdote José Guadalupe Valdez, defensor de los Derechos de los Migrantes.

El comedor y casa del migrante, que maneja la Iglesia católica, es de las más asistidas por los centroamericanos y connacionales que recién llegan a esta frontera.

En cifras recientes, el comedor sirve almuerzo y comida a un promedio diario de 48 de estas personas que están de paso, el 75 por ciento se renueva casi diario, el resto suelen tardarse más días en cruzar.

“Es una situación de mucha inseguridad, no en Piedras Negras sino cómo pasar, ya que con la situación de la sobrevigilancia en Texas, los migrantes buscan lugares cada vez más riesgosos y desérticos, a esto se le añade ahora el clima frio que puede provocar hipotermia”, por lo que pidió a la comunidad mayor solidaridad.