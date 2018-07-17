Con éxito se llevó a cabo la Reunión Anual de Index

Piedras Negras, Coah.- Con la participación de 16 asociaciones de la Industria de Exportación (Index), se llevó a cabo la Reunión Anual el pasado 13 y 14 de julio en San Antonio, Texas, evento que por segunda vez consecutiva organiza Index Piedras Negras, y en esta edición 2018 en coordinación con la de Nuevo Laredo.

Al respecto Karina Rodríguez, gerente de Index local, dijo que se trataron temas que dieran una perspectiva económica a las empresas que engloban las industrias maquiladoras y manufactureras de exportación del país.

Por ejemplo, se impartió la conferencia del proceso del Tratado de Libre Comercio, por Salvador Behar Lavalle, que es el jefe negociador adjunto del equipo para la modernización del TLCAN de la Secretaría de Economía.

Entre otros temas que analizan la perspectiva económica de esta industria, se trataron durante la reunión anual, la conferencia Manufacturera 4.0 y Erick Guerrero Rosas, asesor financiero, conferencista y escritor que participó con el tema México para este nuevo sexenio.

Indicó que la industria maquiladora continúa creciendo a pesar de la expectativa que generan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

“Las industrias continúan operando igual, y se mantienen como las empresas más competitivas, por lo que les resta esperar lo que derive de las negociaciones”, concluyó.