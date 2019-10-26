Concientizan sobre cultura de inclusión

Debido a que Piedras Negras carece de infraestructura para personas con discapacidad principalmente para invidentes, la coordinadora del área de discapacidad en el DIF municipal, Sandra Leticia Gómez Galván, quien señaló que no existe una real inclusión educativa social y laboral.

En este sentido dijo que se llevan a cabo pláticas impartidas por el director del área de inclusión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Erasmo Ramos Gil, quién en días pasados impartió un taller productivo sobre los procesos de inclusión.

"No existe una real cultura de inclusión, nos falta mucho tanto a nivel municipal como a nivel estatal y nacional, nos falta mucha cultura de inclusión, faltan rampas y mucha infraestructura que contemple la necesidad de las personas que cursan con discapacidad", expresó.

Recalcó que en Piedras Negras no hay infraestructura para las personas débiles visuales, ya que no hay anuncios en braille en lugares públicos para saber dónde están los baños, los restaurantes no manejan menú, ni semáforos que indiquen que un ciego puede cruzar la avenida.

Asimismo, recalcó que se está muy lejos de conseguir una real cultura de inclusión, por ello se imparten este tipo de conferencias que apoyan a sensibilizar, informar y a luchar por una cultura de inclusión.

Sandra Leticia Gómez Galván.