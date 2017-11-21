Concilio de Eagle Pass busca anexar 1800 acres de subdivisiones

El mayor de la ciudad de Eagle Pass, Texas, Ramsey English Cantú, dio a conocer que el concilio de la ciudad está trabajando en un plan para lograr anexar mil 800 acres de subdivisiones de propietarios que han solicitado estar dentro de la ciudad.

Comentó que el Concilio debe aprobar esta decisión antes de finalizar el 2017, de ser así los propietarios y residentes de estas subdivisiones, deberán pagar impuestos también a la ciudad al igual que la ciudad deberá cumplir con servicios, como lo es seguridad, limpieza, entre otros servicios básicos.

Dijo que las anexiones serán por voluntad propia de los propietarios y se trata subdivisiones que se encuentran tanto al norte del condado, como al sur.

Agregó que de esta manera la ciudad tendrá un importante crecimiento y se está revisando que los desarrollos urbanos cumplan con los requisitos, para ser parte de esta creciente ciudad fronteriza.