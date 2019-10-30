Concluye CANACO entrega de boletos

La Cámara Nacional de Comercio concluyó con la entrega de 150 mil boletos a sus socios, para la Catorceava Promoción Comercial 2019 “Compre en Piedras Negras y Gana”.

El dirigente Carlos González dio a conocer que la rifa se realizará en las instalaciones de CANACO el próximo sábado 7 de diciembre.

“Este día concluimos con la repartición de boletos en los comercios afiliados, para que a su vez se los regalen a sus clientes y participen en este sorteo anual”, señaló.

Los principales premios son una motocicleta nueva marca Italika, además de una sala esquinera para el segundo lugar y dos pantallas de 32 pulgadas para el tercero y cuarto lugar.

Agregó que habrá más premios sorpresas para todos los consumidores.

González invitó a todos los nigropetenses a que exijan sus boletos en cada compra.

El año pasado se entregaron 200 mil boletos y se rifaron más de 20 premios.

Listos los boletos en comercios para el sorteo anual de la CANACO.