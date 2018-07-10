Concluye elección en el Distrito 01

En el Distrito 01 con cabecera en Piedras Negras, los ciudadanos votaron mayoritariamente por Andrés Manuel López Obrador, Armando Guadiana y Evaristo Lenin Pérez Rivera.
José Juan Becerra Pineda, vocal presidente de la Junta Distrital, confirmó que, tras el conteo final, la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, PT y Encuentro Social, obtuvieron 86 mil 837 votos sumados a favor de López Obrador.
En el caso de Senadurías, la misma coalición PT, Morena y PES sumó 63 mil 008 sufragios y eligió a Armando Guadiana Tijerina como ganador.
Mientras la elección para Diputado Federal fue ganada por Evaristo Lenin Pérez, con 74 mil 065 votos, por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
En este caso, señaló que Pérez Rivera fue el único que recibió constancia en este Distrito, que por cierto estuvo conformado por municipios como Jiménez, Morelos, Zaragoza, Nava, Acuña, Piedras Negras y San Juan de Sabinas (Rosita).
Con esto, dijo, concluyó el proceso en el Distrito, aunque si algún partido cree conveniente presentar una impugnación, ésta debe hacerse ante una autoridad jurisdiccional.