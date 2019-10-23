Concluye programa “Ciudad Mural”

Este martes se llevó a cabo la entrega recepción de la primera etapa del programa "Ciudad Mural" Piedras Negras donde se logró realizar 42 murales en el centro histórico de la localidad, informó el gerente de expansión de Colectivo Tómate, Alder Galindo, quien dijo que se espera realizar una segunda etapa.

"Fue una colaboración muy bella, tuvimos algunos amigos de Piedras Negras, Colectivo Tómate y Comex por un México bien hecho, generamos la alianza para generar Ciudad Mural Piedras Negras con un recorrido de 42 murales", expresó.

Señaló que estos 42 murales cuentan la historia de identidad de 42 personas que viven aquí en Piedras Negras y así es como lo cuenta el recorrido.

Explicó que la entrega de recepción fue la entrega de material de este proyecto que da para mucho, el cual tiene la finalidad de que la ciudad lo dé a conocer y lo replique y se genere como un proyecto muy potente ya que todo el material que se utilizó durante el proyecto está disponible para hacer uso de él.

Añadió que se espera una segunda etapa por lo que se espera incrementar el número de murales, los cuales se podrán realizar en otra zona que se conecte con el centro de la ciudad.

"Nos llevamos historias mágicas por parte de los habitantes, historias de personas que radican aquí en Piedras Negras, sus platillos y su amistad", concluyó.