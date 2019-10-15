Concluyen recorridos representantes del IMSS

Podrá ser en las siguientes semanas que el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá presentar una decisión final sobre la posible instalación de una nueva Unidad de Medicina Familiar en alguno de los tres terrenos que presentó el municipio.

Piedras Negras y la región necesitarán un Hospital General debido al crecimiento de la ciudad ya que el actual tiene 54 años, pese a que en el próximo mes de junio entrará en operaciones el Hospital General de Acuña, el cual quitará una carga de hasta el 50 por ciento.

Si se realizan mejoras y equipamiento, el Hospital General No. 11 tendrá cierta viabilidad, sin embargo, según el análisis, Piedras Negras requiere una Unidad de Medicina Familiar.

La actual UMF No. 79 que tiene Piedras Negras cuenta con 18 consultorios, los cuales se encuentran saturados, por lo que es necesario una UMF más, la cual urge en la localidad.

Por ello, es que el municipio presentó tres terrenos para que sean analizados por el IMSS y una vez que decidan, el secretario general del Seguro Social, Javier Guerrero García y el propio director Zoé Robledo podrían visitar esta localidad.

Podrá ser en las siguientes semanas que el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá presentar una decisión final.