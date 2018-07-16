Conducen por costumbre y hábitos sin respetar reglas viales

Piedras Negras, Coah. - En Piedras Negras, conducen por costumbre o hábitos, haciendo caso omiso a uso de carriles, señalamientos de velocidad, incluso cambian de sentido a las calles y no utilizan los señalamientos de los automóviles para hacer ciertos cambios, sobre todo en las avenidas.

Durante las pláticas que realiza el departamento de Transporte de Estado a los conductores que tramitan su licencia de conducir por primera vez, se percata que la mayoría desconoce reglas viales básicas, y son las que provocan más accidentes como el uso de los tres carriles, velocidad adecuada, y uso de celular.

Raúl Calvillo, delegado de la Subsecretaría de Transporte del Estado, indicó que aprender a manejar no es solo mover el automóvil por la calle, sino conocer todas las reglas y señales viales, y es lo que diariamente explica a un promedio de 14 personas que acuden a tramitar este documento por primera ocasión.

“Hay malas prácticas, muchas personas conducen por el carril izquierdo y es incorrecto, ya que solo es para rebasar, es lo que provocan accidentes y atropellamientos de manera frecuente”, y señaló que durante estas pláticas que les falta educación vial.

Desconocen reglas básicas y por sentido común, como el que personas siguen utilizando el celular al conducir, conducen en estado de ebriedad y rebasan la velocidad permitida.

“Tenemos que hacer conciencia como conducir y respetar señalamientos de tránsito”, mencionó el funcionario estatal, “se tendría que trabajar mucho en señalamiento de tránsito, una campaña para instalar velocidades máximas y mínimas, entre otras alertas en la ciudad para que la gente se les vaya haciendo una costumbre”.