Confirma Fiscalía violación de joven

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que ya se trabaja en la investigación de un caso de violación cometido en agravio de una joven de 18 años, en hechos suscitados en el sector Acoros.

La víctima fue trasladada con el médico legista para ser valorada confirmándose dicho delito, por lo que de inmediato se abrió una carpeta de investigación.

Al momento en que la joven fue llevada por elementos de la Policía Preventiva Municipal de su domicilio ubicado en calle Mar Adriático, tuvo que ser trasladada a un Hospital.

Su estado emocional era complicado, por lo que quedó pendiente el que formalizara la denuncia ante el Ministerio Público.

De todas formas, ya se está trabajando en el caso por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Se espera que la joven aporte datos respecto a lo sucedido, principalmente datos característicos del presunto responsable.

Lo que se sabe por parte de las corporaciones policiacas, es que un hombre entró por la fuerza a la casa de la afectada para después ultrajarla.

Se recaban medios de prueba y testimonios, además de que buscarán cámaras de vigilancia en los alrededores a donde se suscitaron los hechos.

Por su parte se procedió a canalizar a la persona al área de Atención a Víctimas en la Fiscalía General del Estado para que reciba apoyo psicológico, ya que quedó muy afectada por dicho suceso.