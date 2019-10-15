Confirman participación cientos de kayakistas

Cientos de kayakistas de Piedras Negras, Eagle Pass y la Región confirman participación en el Tributo al Río Bravo que se realizará este sábado 19 de octubre.

El propósito es honrar al poderoso afluente que une a Estados Unidos y México.

El evento es convocado por las autoridades de ambas fronteras.

José Cruz, encargado de promoción de la ciudad de Eagle Pass, explicó que no será una competencia, sino un paseo en canoa o kayak.

El arranque se dará en el embarcadero del “Shelby Park” frente al Deportivo Venados.

Incluso se llevarán a cabo paseos gratuitos a quienes lo deseen.

Cruz dijo que se harán con todos los protocolos de seguridad.

Incluso se solicitó y obtuvo el apoyo de agentes de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Recordar que además de los paseos en kayak, también se tendrán una serie de actividades deportivas y culturales.