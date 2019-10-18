Conforman Comité de Censo Poblacional

Con el propósito de apoyar en los trabajos del Censo de Población y Vivienda 2020 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se conformó el Comité de Apoyo, donde participarán 11 personas de Protección Civil, Obras Públicas, Catastro, Simas y Seguridad Pública, informó el presidente del Comité, Alejo González del Bosque.

Señaló que este jueves, personal del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Coahuila, sostuvo una reunión con funcionarios municipales, a fin de llevar a cabo la instalación del Comité Municipal.

En esta reunión, se abordaron las principales acciones a promover por parte de este comité, como son la Validación del paquete cartográfico; concentración de aulas y oficinas; acciones en materia de seguridad; apoyos en la difusión y seguimiento operativo.

González del Bosque, señaló que se planea tener 4 sesiones adicionales a esta, una en el mes de diciembre del 2019 para dar informe de apoyos y seguimientos a preparativos del Censo 2020, otras 2 en enero y febrero del 2020 como seguimiento e informe de preparativos.

Agregó que en marzo se pide que se hagan sesiones semanales para pedir el reporte de avance de levantamiento censal, debido a que es el mes en el que transcurrirá el Censo, el cual se llevará a cabo a partir del 2 al 27 de marzo; por último, en mayo del 2020 se llevará a cabo un cierre del levantamiento censal y cierre del comité.