Congreso exige conocer cuántos efectivos trabajan de escoltas

El secretario de Seguridad Pública en el Estado, José Luis Pliego Corona, dijo estar listo para informar al Congreso sobre el número de escoltas, el gasto que erogan y cuántas unidades se destinan para protección de funcionarios públicos o ex funcionarios.

De visita en Piedras Negras, afirmó tener, toda la documentación necesaria del número de efectivos asignados a esta tarea.

“Es información que, –primero- daremos a conocer al Congreso y luego haremos pública”, indicó.

Ayer el Congreso aprobó que la Comisión de Seguridad de dicha legislatura, cuestione a la Secretaría de Seguridad a Fuerza Coahuila, Policía Investigadora, o cualquier otro grupo de reacción, cuántos recursos están siendo invertidos en estas funciones.

“Fue un compromiso de campaña con los candidatos, darles protección, pero es algo que está a la vista y estamos en condiciones de darlo a conocer”.

La propuesta de legisladores del PAN, es que se analice, investigue e informe de la asignación de escoltas, unidades y gastos, dado el señalamiento público de que resulta muy oneroso y excesivo el gasto del erario por ese motivo.

Reconocen que hay un compromiso legal de brindar protección, sin embargo, señalan que hay distracción de efectivos para ex funcionarios.