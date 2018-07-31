Congreso local apoyará al campo ante la sequía

Analiza Congreso del Estado solicitar apoyos al campo ante la grave sequía, así como tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas registradas.

El tema fue abordado durante la sesión de este lunes 30 de julio y fue presentado por legisladores de Unidad Democrática de Coahuila.

El punto urgente y de obvia resolución señala:

“Debe solicitarse a las autoridades federales y estatales, intensificar los apoyos al campo ante la sequía que aqueja a Coahuila”.

Ganaderos de la Región Norte señalan que no ha llovido ni una pulgada en sus ranchos, por lo que el campo está prácticamente seco y sin alimento para el ganado.

En ese mismo punto, el diputado Emilio de Hoyos Montemayor urge al Gobierno Estatal y municipios a tomar medidas de protección para los coahuilenses ante las calcinantes temperaturas en esta canícula.