Consejo de Desarrollo Económico, sin estrategias para déficit de mano de obra

Piedras Negras, Coah. - El Consejo de desarrollo Económico no cuenta con estrategias para atender la falta de mano de obra que se presenta en la región, señaló Morris Libson Valdez, presidente de este órgano ciudadano.

Por ello, señaló, urge actualizarse en la materia y en conjunto con el Gobierno municipal hacer un análisis para tomar decisiones de las acciones a tomar, aunque las industrias realizan diferentes eventos de reclutamientos masivos, o mueven su personal para sacar adelante la producción.

Pero, estas plantas están incrementando o traen nuevas líneas de producción y requieren más personal, sostuvo, “Sí, están batallando para conseguir gente y lo empezaremos a ver, al hacer el análisis de posibles inversionistas a Piedras Negras y tipo de mano de obra que requerirán. La mayoría es mano de obra directa”.

La necesidad de recurso humano es alrededor de 800 vacantes de mano de obra directa, ante continuo crecimiento de las líneas de producción.

“La verdad es que hay que analizarlo: de dónde viene la gente y trabajadores, sí son de otros lugares, si empezamos a traer de otros lugares ante las necesidades, analizar la situación de vivienda, dónde van a vivir, movilidad de la gente para trabajar, uso del transporte público, aspecto de salud ya que el IMSS tiene ahora bastante carga, entre otros puntos”, concluyó.