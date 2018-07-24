Constantes reparaciones en tuberías suspenden servicio de agua en diferentes sectores

Piedras Negras, Coah.- Son recurrentes las tuberías de agua que deben ser reparadas y dejan sin el vital líquido por horas durante el día a diferentes sectores, que deben soportar las altas temperaturas sin agua.

El martes desde la madrugada se debió reparar la fuga en una tubería de 6 pulgadas, se dejó sin agua a más de cinco horas del día a los sectores Villarreal, Bimsa y departamento del Tecnológico.

Por la tarde se presentó otra en una tubería de PVC de 3 pulgadas de diámetro, en eje vial Román cepeda y Veracruz, originando fallas de servicio en la colonia Montes Sector 3, pasaron las cuatro horas contempladas de reparación y el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) pide comprensión.

“En estos momentos las cuadrillas de SIMAS continúan trabajando en la reparación de la fuga antes mencionada. Solicitamos su comprensión ante tal eventualidad debido a que seguirá suspendido el suministro para la colonia Montes Sector 3; seguiremos informando conforme avancen los trabajos”, señaló en comunicado.

Las reparaciones se realizan en temperaturas de más de 40 grados centígrados cuando hay más necesidad del vital líquido en los hogares, por lo que la suspensión de agua debido a constantes rupturas de las redes de agua obsoletas representa un mal servicio para la ciudadanía.