Contemplan ampliar horario de Puente I

La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), contempla la posibilidad de ampliar el horario en el Puente Internacional Uno, para agilizar el flujo de personas durante la temporada de fin de año.

Paul Del Rincón, jefe de Puerto en Eagle Pass, reveló a un grupo de comerciantes que la propuesta sigue firme y registra avances.

El tema fue retomado durante la reunión de trabajo que sostuvo del Rincón con socios de la Cámara Nacional de Comercio esta semana.

Dijo que esta medida se está promoviendo en beneficio de las familias de ambas fronteras, que diariamente cruzan los Puentes para comerciar, de negocios o para visitas a su gente.

La propuesta de los comerciantes es que la ampliación se dé las 24 horas, o al menos que cierre unas horas más tarde en fines de semana.

El jefe de la CBP les dijo que ya hay un proyecto y que requiere autorización.