Continúa detenido por violencia hijo golpeador

José Luis N. de 61 años fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia familiar, agredió a golpes a su propio padre en el sector SUTERM el pasado fin de semana.

La Fiscalía General del Estado, informó que se recibió un informe policial homologado por parte de la Policía Preventiva Municipal.

Se trata de una persona que fue detenida el pasado fin de semana después de agredir a golpes a su papá de la tercera edad cuando se encontraban dentro de su domicilio.

Los hechos se suscitaron sobre la calle Temascaltepec cruce con Micare, el presunto responsable se dio a la fuga siendo localizado escondido en una casa abandonada.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal realizaron el arresto del responsable quien se encontraba en estado de ebriedad en la parte posterior de una propiedad.

La mamá dijo que constantemente tiene problemas con su hijo de 61 años quien ingiere bebidas embriagantes muy seguido al grado de ponerse agresivo.

El Ministerio Público ya integra una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, por lo que se resolverá su situación legal en un periodo de 48 horas.

Por su parte se espera que el papá del detenido acuda a comparecer y a formalizar la denuncia por dicho delito.

Afortunadamente se sabe que las lesiones no son consideradas como graves, pero no deja de ser una violencia familiar.