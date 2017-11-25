Continúa el Buen Fin en tramites de finanzas

El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, alargó los descuentos por el “Buen Fin” solo hoy sábado, tanto en alta de placas, regreso a casa, liquidación de rezagos y licencias de conducir.

El recaudador de rentas, Jesús Mario Flores Garza, señaló que la medida fue autorizada por el gobernador Rubén Moreira Valdez, ante la buena respuesta de los ciudadanos.

Agregó que las oficinas estarán abiertas desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.

Recordó que se bajó de 1,900 a 1,200 pesos por nuevas placas con derechos de control vehicular.

Así como 2,500 pesos por rezagos en derechos vehiculares,

además de 1,200 pesos a quienes registren su vehículo en el Estado.

Por su parte Raúl Calvillo Rodríguez, de la Subdelegación de Transportes del estado, dijo que solo hoy sábado se ampliará el plazo para las licencias de conducir en todas sus modalidades, con 50% de descuento.