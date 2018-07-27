Continúa el registro para obtener una beca

En el primer día de registros, 460 madres de familia inscribieron a sus hijos para la obtención de una beca escolar correspondiente al ciclo 2018-2019.

Es el 20 por ciento del total de 2 mil 775 becas que se entregarán en agosto.

La fila comenzó desde las 6 de la mañana de este viernes y aún había personas esperando turno a las 3 de la tarde que cerró el horario de registro.

Doña María Concepción aseguró que cada año participa en este programa, indicó, es un buen apoyo para comprar los cuadernos y uniformes.

El encargado de educación, Ricardo Contreras, dijo que recibirán todas las solicitudes, y luego el Comité evaluador quién determinará a los ganadores de beca.

Este año se repartirán 3 millones de pesos.

Se entregarán mil pesos entre 1,800 estudiantes de primaria, 1,200 pesos a 475 de secundaria, 1,500 pesos a 300 alumnos de preparatoria, así como mil pesos a 180 estudiantes de educación especial.

Destacar que son tres requisitos esenciales para ganar una beca:

Los alumnos deben estar inscritos en alguna institución educativa; serán sujetos a estudio socioeconómico a fin de confirmar las condiciones expresadas; y tener mínimo 8 de calificación.