Continúa tensión en maquilas por huelga

Blanca Tavares, presidente de la Industria Maquiladora de Exportación (Grupo INDEX), confirmó que hasta el momento no se ha perdido un solo empleo en Piedras Negras por la huelga de General Motors en Estados Unidos.

Sin embargo, reconoció que el movimiento comienza a tener repercusiones en las maquiladoras, sobre todo las que elaboran auto partes para la Industria Automotriz.

La huelga cumplió un mes y de momento no han llegado a un acuerdo.

“Cada día o semana que transcurre, genera más tensión en las empresas y trabajadores”, aceptó.

Reiteró que no se ha perdido un solo empleo por esta causa, pero reiteró: “La estabilidad que tenemos es algo que pudiera cambiar de mantenerse la huelga”.

Ayer el líder de la CTM Regional, Leocadio Hernández Torres reconoció paros técnicos en dos empresas, Lear y Elektrokontakt, con medio salario para los 400 trabajadores en la primera fábrica y 200 en la segunda.