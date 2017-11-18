Continuará alza del dólar frente al peso

Piedras Negras, Coah.- La cotización del peso frente dólar se disparó en 60 centavos esta semana, y continuará al alza superando en diciembre los 20 pesos. El incremento se debe a la demanda de esta divisa por fin de año, y las negociaciones negativas del Tratado de Libre Comercio.

Javier Berain Tamez, casacambista local, dijo que desde hace dos semanas el alza es continua, pero en esta semana fue sustancial el incremento, “llegamos a estar a 18.20 y ahora 18.80 pesos por dólar”, explicó.

En el último bimestre del año, la tendencia de cotización es al alza, pero esta temporada también presiona la moneda de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, dijo que “Ha estado influyendo desde que empezaron la negociación y no hay resultados favorables está la situación adversa y se refleja en la cotización”.

Por ello, advirtió el entrevistado, quién esté en condiciones de adquirir la divisa americana para compras en aquel país, lo haga ahora, o se prepare, porque se contempla un alza mayor a los 20 pesos por uno en diciembre.