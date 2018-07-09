Continuarán operativos de vigilancia

Pese la disminución del índice delictivo, se mantiene la sobrevigilancia en comercios, carreteras y vialidad en calles de acceso a Puentes Internacionales.

El comisario Ernesto Limas García informó que son instrucciones emanadas de la reunión de Seguridad Semanal.

Advirtió que no van a bajar la guardia, y seguirán patrullando carreteras y calles para garantizar la tranquilidad y orden de la ciudad de forma permanente.

Sobre todo, dijo, los fines de semana, que es cuando más movimiento existe en la ciudad.

Destacó el módulo permanente de revisión que mantiene la Policía Preventiva con apoyo de Fuerza Coahuila en la carretera “Ribereña”, metros adelante del Aeropuerto Internacional.

Durante todo el fin de semana se observaron a patrullas de la Policía Preventiva realizando rondines en el Centro Histórico y en sectores comerciales de la ciudad.