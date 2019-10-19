Convierten predio en panteón de animales

Llantas viejas, sillones quebrados, basura orgánica e inorgánica son tiradas en el basurero clandestino ubicado por el callejón Chihuahua y Pablo Valdez, de la colonia Lázaro Cárdenas.

Luis Fernández Ordoñez, de la colonia Lázaro Cárdenas, señaló que por más que intentan mantener limpio este lugar, personas de otras colonias cruzan por el callejón Chihuahua, y sin problema alguno avientan neumáticos viejos, basura, y hasta animales muertos.

Hay vecinos que tienen animales, como caballos, aquí en esta zona, pero se encuentran retirados de las viviendas, lo que si huele feo es cuando pasan y avienta animales muertos, los cuales, en ocasiones de lo fuerte de los fétidos olores, los vecinos los entierran, ya que saben que, si llaman a las autoridades, nunca van a ir para apoyarnos, manifestaron.

“Ya no soportamos”, dijo el denunciante Luis Fernández Ordoñez, “en ocasiones, los fétidos olores de la basura entran a las casas, ya que además de tirar muebles viejos, como sillones, o llantas viejas, nos dejan, ahí en este lugar, sus perros o gatos muertos, cuando ellos, pueden como dueño de sus animales, enterrarlos, o llevarlos hasta el relleno sanitario”.

Caballos, y otras clases de animales tienen los vecinos de la colonia, pero esto no es el problema, el problema de nosotros es que los dejan en el basurero clandestino que tenemos, son los animales muertos y tanta basura.