Convoca Consulado a Feria del Pasaporte

El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo informó sobre la próxima Feria de Pasaportes y Ciudadanía, que tendrá lugar en la Agencia Consular de Piedras Negras, del 30 de julio al 1 de agosto, así como en la Infoteca Regional de Acuña, el próximo jueves 2 de agosto.

Oficiales Consulares recibirán solicitudes de pasaporte y reporte consular de nacimiento en el extranjero (trámite de ciudadanía para menores hijos de padre o madre estadounidense).

No habrá información sobre trámite de visas.

Los costos para el trámite de Pasaporte y Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero son los siguientes:

Pasaporte Libro = 145 dólares (adulto) o 115 dólares (menor).

Pasaporte Tarjeta = 65 dólares (adulto) o 50 dólares (menor).

Renovación de Pasaporte Libro para Adulto (si su último pasaporte fue expedido teniendo 16 años de edad) = 110 dólares.

Renovación de Pasaporte Tarjeta para Adulto (si su último pasaporte fue expedido teniendo 16 años de edad) = 30 dólares.

Reporte Consular de Nacimiento en el extranjero = 100 dólares.

Destaca que el Pasaporte Tarjeta no es válido para viajar por medio de vuelos internacionales.

Se estarán recibiendo solicitudes para Pasaportes y Reportes Consulares únicamente mediante previa cita. Para programar una cita y conocer los requisitos, favor de enviar un correo electrónico a [email protected].

A los solicitantes se les atenderá conforme vayan llegando de acuerdo al horario de la cita que se les especifique.

Al momento de la cita, los solicitantes deben presentar la solicitud debidamente llenada pero no firmada.

Los horarios en Piedras Negras serán de 1 a 4 de la tarde el 30 de julio, y de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2:30 a 4 de la tarde.