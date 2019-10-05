Convoca hoy a Macro Brigada

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social está convocando a todos los habitantes del sector Hacienda la Laja, San Joaquín, Doctores, Aeropuerto y CAP a que acudan hoy sábado a su Macro Brigada.

El coordinador local, Guillermo Ruiz Guerra, informó que estarán todas las dependencias estatales con servicios gratuitos.

Citó como ejemplo el caso del Registro Civil, que otorgará 400 trámites gratuitos que van desde expedición de actas de Coahuila, certificados de inexistencia, copias certificadas de Coahuila, rectificación de actas, y registros de nacimiento.

La subdelegación de Transporte del Estado, ofrecerá 100 trámites de licencias de conducir al 50 por ciento de su costo.

El profesor Juan Alfredo Botello titular de la Oficina Nacional del Empleo y su gente, ofrecerán su bolsa del empleo, con entrevistas directas para que se presenten a trabajar el mismo lunes.

La Fiscalía del Estado, región norte I y su titular Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, para brindar asesorías y aclarar dudas del tipo penal.

El procurador Francisco Javier Favela Hernández, dará orientaciones sobre despidos injustificados y demandas pendientes.

Ruiz Guerra dijo que habrá consultorios móviles para la atención médica y detección del cáncer cervicouterino y de mama, además de farmacias, y consultorios de odontología.