Convocan a festival Ánimas del Desierto

El Gobierno del Estado, convoca a los habitantes del Norte de Coahuila y sur de Texas, al Festival Ánimas del Desierto del 31 de octubre al 3 de noviembre, para conmemorar el “Día de Muertos”.

En conferencia de prensa, Blas José Flores González, director de Fomento Económico y Héctor Montemayor de Competitividad de la Secretaría de Turismo, revelaron que el plus de este año será una exposición de cráneos monumentales de dos metros de altura de fibra de vidrio.

Los cráneos se colocarán en la plaza y explanada del Palacio de Gobierno, y que serán pintados por artistas Coahuilenses, con motivos como el pan de pulque o el sarape, originarios de esta Región.

Blas José invitó a toda la gente de la Región Norte a presenciar el Festival, cuyo propósito es celebrar el Día de los Fieles Difuntos, así como hacer una narrativa durante el recorrido, para que los visitantes conozcan datos históricos de esta ciudad.

El Festival incluye este año exhibición de altares elaborados por Universidades y Comercios, incluyendo uno monumental denominado Altar Ánimas del Desierto.,

Así como una exposición de calacas de tamaño natural de personajes del rock.

Por su parte, Héctor Montemayor de la Secretaría de Turismo, estimó una asistencia de 70 mil visitantes este año, superior a los 40 mil que asistieron el año pasado.

Dijo que el Festival se está convirtiendo en atracción turística en Coahuila.

Al evento acudieron Gustavo Quintanilla, subdirector del Instituto Municipal de la Cultura y Norma Treviño, directora de la OCV en Piedras Negras.

La agenda del Festival Animas del Desierto, presentado por los organizadores