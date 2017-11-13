Convocan a jóvenes a tramitar credencia

El vocal del InstitutoNacional de Electores, Gerardo Armando Vásquez López, dio a conocer que los jóvenes que cumplen los 18 años hasta el uno de julio podrán tramitar en forma anticipada su credencial de elector y participar en la elecciones del 2018

Dijo que se ha tenido buena afluencia, pero es importante reiterar la invitación a los jóvenes para que tramiten su credencial de elector anticipada.

Comentó que los jóvenes que cumplen años antes del primero de julio del 2018, a partir de este momento pueden acercarse a realizar este trámite.

Señaló que tienen hasta el 31 de enero del 2018, para hacer este trámite de forma anticipada y la credencial tendrá como fecha para recogerla hasta el próximo 16 de abril del 2018.

Agregó que quienes realicen este trámite y no recojan su credencial de elector antes del 16 de abril del 2018, esta quedará resguardada y se entregará después de que finalice el proceso electoral del 2018.