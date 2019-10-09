Coordinan acciones de programa "Paisano"

Dependencias federales como Banjercito, Instituto Nacional de Migración, Aduana y Consulado de México en Eagle Pass acordaron incrementar acciones de apoyo al Programa “Paisano de Invierno 2019-2020”, cuyo flujo por Coahuila se estima en 160 mil connacionales.

Los acuerdos quedaron asentados en la Tercera Reunión de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso del Estado.

La oficina estatal de Banjercito anunció dos compromisos; aumentar a 12 el número de personal, así como ampliar el horario de atención en los días de mayor afluencia.

Banjercito, es la dependencia que generó largas filas este verano, debido a la lentitud en el trámite para la internación de vehículos.

El administrador de la Aduana Local, José Luis Peña Vázquez, dijo que la dependencia a su cargo hará más ágil el proceso de revisión en Puentes.

Por su parte, Adriana Gaona, jefa del departamento de Comunicación Social del Instituto Nacional de Migración (INM), propuso el aumento a 70 observadores, que además de su trabajo informarán que carril tomar para la inspección.

Ismael Naveja Macías, cónsul de México en Eagle Pass, se comprometió a difundir más ampliamente los requisitos que deben cumplir los connacionales al cruzar a México.

El compromiso de los Municipios (Piedras Negras, Allende, Nava y Acuña), será apoyar en la remodelación de la garita, apoyar y dar seguridad en el tránsito de Paisanos por esta Región.