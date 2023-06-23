Crean migrantes túnel en el muro

Eagle Pass, TX.- Un grupo de 6 migrantes fueron descubiertos mientras cruzaban la frontera y los obstáculos aplicados en el operativo ‘Lone Star’ en Eagle Pass, por un túnel que pasa por debajo del muro de contenedores metálicos y el alambre de púas.

El Teniente Chris Olivares, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas Región Sur, informó que el túnel para burlar los obstáculos de contención migratoria fue creado a la altura del Shelby Park, justo enfrente del puerto de entrada a Eagle Pass.

Los migrantes fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias, sin embargo, enfrentan cargos criminales por invasión y traspaso ilegal, después de que se arrastraron por el túnel.

Los agentes estatales y la Patrulla Fronteriza, sellarán el túnel, además de instalar más alambre de púas en el territorio norteamericano, justo después de el muro de contenedores metálicos, mientras se despliega un operativo de búsqueda en otras áreas.