Cuadrillas de Telmex trabajan de manera insegura

A sido constante las veces las que se han observado a trabajadores de distintas empresas de comunicación haciendo trabajos sin ninguna señal que indique que están laborando lo que es un riesgo para la gente que circula por esos lugares y para los propios trabajadores de esas empresas esta vez nos toco observar a empleados de Telmex asi como empleados de una compañía que le trabaja a Telmex sin ninguna señal que indique que están trabajando ya que lo que hacen es poner sus escaleras sobre la via publica por donde circulan automóviles que pueden llegar a golpear la escalera y provocar un accidente grave incluso no hay ni gente que este al pendiente de ellos minimo revisando que no pasen muy cerca los autos.

No solo gente de Telmex se han observado trabajando en estas condiciones inseguras también gente de una compañia de cable local.

En otras veces se ha destacado cuando compañías como CFE han trabajado en coordinacion con Seguridad Publica y acordonan las áreas donde trabajan para evitar incidentes, también trabajadores del Municipio se ha visto como lo hacen de manera correcta.

Es necesario que las Autoridades correspondientes y los encargados de estas compañías tomen acciones para evitar un accidente de consecuencias fatales.