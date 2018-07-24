Cuantioso robo a domicilio

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del robo a una casa habitación en la colonia Residencial del Lago donde los amantes de lo ajeno lograron cuantioso botín.

El afectado de nombre Benito Ramírez Rangel de 34 años de edad con domicilio en la calle Lago de Pátzcuaro #305 en el fraccionamiento antes mencionado, narró a los agentes que él había salido de la ciudad el domingo pasado y había regresado el lunes por la noche y al entrar a su domicilio se percató que la puerta del patio trasero se encontraba abierta, la cual él había dejado asegurada con un barrote de madera, al hacer la revisión de la casa se percató que le faltaba un reloj de la marca Cartier, un reloj de la marca Hublot y joyería diversa, todo con un valor de $200,000 mil pesos.

El afectado interpondría la denuncia correspondiente en espera de que las autoridades logren dar con el paradero de los ladrones y recuperar el cuantioso botín.