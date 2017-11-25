Cuatro de cada diez mujeres han sufrido violencia

En México 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, es por eso que el gobierno de Coahuila, está llevando a cabo programas de erradicación de la violencia en contra de la mujer, ya que de acuerdo a las estadísticas, cuatro de cada diez mujeres en Coahuila sufren de violencia en sus diferentes modalidades.

La secretaria de la mujer, Luz Elena Morales Núñez, dio a conocer que existe una gran prioridad por parte del gobernador Rubén Moreira, en promover la igualdad de género y la no violencia hacia las mujeres, y el compromiso por parte de él es seguir trabajando en el empoderamiento hasta el último día de su sexenio.

Morales Núñez invitó a que conozcan la campaña “Ve y Prevé” a través de la cual se están utilizando las estadísticas que emite el Instituto Nacional de Estadifica Geografía e Informática (INEGI) , donde se da a conocer que al menos 4 de cada 10 mujeres en el estado de Coahuila, sufren o han sufrido violencia por parte de sus parejas.

Agregó que con este tipo de campañas, se busca erradicar la violencia contra la mujer y prevenir esta alta incidencia en contra de las féminas.