Cumple Piedras Negras en derechos vehiculares

Recaudación de Rentas de la Región Norte, con sede en Piedras Negras, tiene el mejor cumplimiento en los pagos de derechos vehiculares, confirmó Javier Díaz, administrador Fiscal General del Estado.

La oficina es administrada por el contador Oscar López Elizondo.

El porcentaje de cumplimiento es del 71 por ciento, por encima de las otras cuatro regiones que comprenden el Estado.

El cumplimiento general es arriba del 65 por ciento; es decir, 585 mil contribuyentes de un padrón de 855 mil en el Estado, han cubierto sus derechos de control vehicular este año.

La labor de la Región Norte y en especial de López Elizondo, pone de manifiesto la respuesta de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero también el trabajo del Administrador Local.

Otras regiones como la carbonífera llevan un 70 por ciento de cumplimiento; la Comarca Lagunera 69 por ciento; la Sureste con un 68 por ciento al igual que la Centro.

La oficina de Recaudación en la Región Norte, con el mayor cumplimiento.