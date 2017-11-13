Dan coches mexicanos más ventaja y seguridad

Piedras Negras, Coah.- Cada vez más habitantes fronterizos adquieren automóviles mexicanos, por las ventajas y seguridad que esto representa en lugar de una unidad importada.

El gerente de un centro automotriz de esta ciudad, Jorge Trueba, aseguró que esta zona fronteriza tiene un amplio potencial de inversión y generación de nuevos empleos, haciéndolo un atractivo mercado.

A pesar de que hay importación de automóviles de Estados Unidos, por considerarse más “baratos”, indicó que esta manera de pensar ya está cambiando.

“La gente cambia su forma de pensar en propuestas de lo que vendemos en México”, agregó que son accesibles las unidades desde cero por ciento enganche y garantías ampliadas, hasta buscar opciones para operar con créditos y financiamiento.

“Hay opciones para todos, la competencia ha hecho que las financieras y bancos sean más accesibles, es cuestión de buscar el camino correcto”, concluyó.