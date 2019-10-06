Dan empresas locales trabajo a alumnos del CAM

Se acercan empresas del ramo industrial, comercio y de servicio al Centro de Atención Múltiple (CAM) 34 para incluirlos en las plantillas de trabajadores ofreciéndoles la oportunidad de realizar prácticas, evaluar sus habilidades y adquieran experiencia laboral.

La psicóloga del plantel, Nayely Rangel, mencionó que empresas como Fujikura incluyó este año a cinco jóvenes de este centro, y restaurante Mapolato trae proyectos para empacado de cubiertos a los alumnos para que practiquen y reciban una compensación monetaria.

El objetivo de esta institución consiste en que el alumno sea incluido y pueda valerse por sí mismo, agregó, estas prácticas les permiten integrarse en miras de obtener un trabajo al finalizar el ciclo escolar.

Recordó que el CAM laboral enseña destrezas u oficios laborales a jóvenes con alguna discapacidad, estén económicamente activos, así como participando en ámbitos culturales y sociales de la ciudad.

“Los jóvenes están comprometidos con nuestra comunidad, aman Piedras Negras y el servir es parte de su naturaleza, por ello pedimos a la sociedad que los apoyen para tener trabajo”, concluyó.