Dan golpiza a un salvadoreño

Marcos Barrera de 43 años originario de El Salvador, resultó con lesiones de consideración después de recibir tremenda golpiza por parte de compañeros de trabajo con los que estaba ingiriendo bebidas embriagantes en la zona Centro, los responsables no fueron detenidos.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que se reportó al sistema de emergencias 911 que sobre la calle Zaragoza se encontraba una persona lesionada.

Indicó que elementos de la corporación acudieron a tomar conocimiento, así mismo se solicitó la presencia de una ambulancia.

Señaló que paramédicos de la Cruz Roja atendieron al centroamericano el cual presentaba lesiones de consideración, principalmente en el rostro.

Comentó que fue trasladado al hospital general Salvador Chavarría donde quedó internado en el área de urgencias.

Refirió que al ser cuestionado dijo que estaba ingiriendo bebidas embriagantes con compañeros de trabajo, repentinamente empezaron a discutir y entre varios lo golpearon dejándolo tirado, como pudo se trasladó caminando hasta la calle Zaragoza en el área de cantinas donde pidió ayuda.

Argumentó que no proporcionó nombres de los agresores debido a que se encontraba en completo estado de ebriedad.

Manifestó que el reporte médico tras ser valorado es que presenta traumatismo craneoencefálico moderado y su estado de salud es reservado.

Mencionó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento para realizar las primeras indagaciones y ubicar a los presuntos responsables.