Dan inicio cursos gratuitos para niños en bibliotecas de Coahuila

Saltillo, Coahuila.-Con la participación de 150 espacios públicos en todas las regiones, Coahuila dio inicio el Programa de “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2018”, que es impartido de forma gratuita para todo los niños y jóvenes de seis a 14 años de edad.

El titular de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías, Alfonso Vázquez Sotelo, en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, inauguró los talleres en la Presidencia municipal de Ramos Arizpe.

Destacó que se estarán realizando ocho talleres durante este mes de julio y agosto, donde se espera atender a más de 37 mil usuarios, además de recordar que es un programa en Coahuila que se realiza desde hace 25 años y es atendido por más de 700 personas.

“El objetivo central de ‘Mis Vacaciones en la Biblioteca 2018’ es acercar a los menores de los 4 a los 14 años de edad a la actividad de la lectura de una manera lúdica, y que ellos puedan adoptar ese gusto por el conocimiento y la literatura”, declaró.

Los talleres que podrán disfrutar este verano en la bibliotecas de Coahuila son “Quiroga y sus mágicos relatos: construyendo valores”, “Apasionarte”, “La lectura: un camino para la cultura de la paz”, “Y coincidir”, “Una hojeada a las culturas del mundo”, “Cuántos cuentos y desastres” y el de “El último Juglar”.

Recordó que los talleres se desarrollarán de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas. El directorio de las bibliotecas públicas de Coahuila puede consultarse en la página https://www.coahuilabibliotecas.gob.mx/ para ubicar la que esté más cercana a su domicilio.

“Los niños que asistan a los cursos podrán hacerlo de una manera libre, no se les obliga a que vayan a todos los talleres, ellos se pueden incorporar en el momento en que lo deseen, se trata de acercarlos a la lectura de una manera divertida”, puntualizó.

Estos son los talleres que se impartirán durante “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2018”:

“Quiroga y sus mágicos relatos: construyendo valores”, del 16 de julio al 20 de julio de 10:00 a 13:00 horas: El escritor uruguayo nos sumerge en la selva a través de cuentos fantásticos y nos lleva a comprender los valores de convivencia y armonía.

¡Conviértete en un explorador de las letras y viaja a mundos desconocidos!

“Apasionarte”, del 16 de julio al 20 de julio de 15:00 a 18:00 horas: El arte nos ayuda a socializar, a comunicarnos de forma asertiva, a disfrutar más la vida y a sembrar la inquietud por dejar nuestra huella.

A través de la música, la escritura, la fotografía, el cine y la poesía, ampliaremos nuestra visión del mundo.

“La lectura: un camino para la cultura de la paz”, del 23 de julio al 27 de julio de 10:00 a 13:00 horas: Un pensamiento crítico y una profunda reflexión, propician la armonía entre las personas y entre las sociedades.

Respeto, empatía, solidaridad, identidad e inclusión son los valores que nos llevarán a un mundo mejor.

“Y coincidir”, del 23 de julio al 27 de julio de 15:00 a 18:00 horas: ¿Has sentido que algo le hace falta a tu vida?, como si estuviera incompleta, vacía.

En este taller nos adentraremos en la profundidad del ser para encontrar a través de la lectura, sueños y metas que nos motiven.

“Una hojeada a las culturas del mundo”, del 30 de julio al 3 de agosto de 10:00 a 13:00 horas: El mundo es maravilloso porque todos somos y vivimos diferentes maneras.

Nos sumergiremos en el Atlas Universal y abordaremos temas como migración, amistad y multiculturalidad.

“Cuántos cuentos y desastres”, del 30 de julio al 3 de agosto de 15:00 a 18:00 horas: No todos los desastres naturales no se pueden evitar, pero sí podemos aprender a actuar de forma responsable para que los daños sean mínimos.

A través de la lectura y ejercicios lúdicos sabremos cómo reaccionar durante incendios forestales, sismos, huracanes y más.

“El último juglar”, del 6 de agosto al 10 de agosto de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Leer, pensar, escribir, opinar, dibujar, interpretar, jugar: la obra del escritor mexicano Juan José Arreola que es muy divertida.

Este taller mezcla la pasión por los libros, la tecnología, la imaginación, una narrativa extraordinaria y actividades lúdicas.