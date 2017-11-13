Dan último adiós al oficial Miguel Ángel González Mass

Desde muy temprana hora, compañeros del oficial caído el pasado jueves, acompañaron a familiares y amigos en el lugar donde era velado el cuerpo, en unas capillas que se ubican sobre la Avenida 16 de Septiembre.

Fue alrededor del medio día cuando partió el cortejo fúnebre hacia las instalaciones del edificio de Seguridad Pública Municipal donde ya era esperado por autoridades del Gobierno municipal; así como autoridades de los distintos cuerpos de seguridad del municipio.

Uno de los oradores del evento fue el presidente municipal, Fernando Purón, quien destacó la valentía e integridad del elemento al que se le rendían honores, así como hizo ver que el oficial había sido uno de los pocos que habían logrado mantenerse íntegro cuando el crimen organizado se infiltró en la corporación, logrando pasar todos los controles y exámenes que se le aplicaron para demostrar su confianza e integridad a la corporación y a la sociedad.

Fue su madre quien también dedicó unas palabras de agradecimiento para las autoridades, y a sus compañeros por el cariño y respeto que le mostraron a su hijo, y a su familia en estos momentos tan difíciles, y comentó a los presentes que ella había educado a sus hijos con base al respeto de su prójimo y que desde muy pequeño siempre le había inculcado valores, que no importara que fuera de extracción humilde, que ella estaba segura que su hijo nunca faltó a los valores que le inculcó.

Después el momento emotivo fue cuando se dio el pase de lista por el mando en turno, donde al mencionar el nombre del oficial Miguel Ángel González Mass y dar el presente sus compañeros, algunos de los asistentes rompieron en llanto ya que era la última vez que se iba a escuchar el nombre de su compañero en un pase de lista.

Después de la ceremonia, el cuerpo fue trasladado al Santuario de Guadalupe donde se ofició una misa de cuerpo presente en honor del oficial.

Más tarde el cortejo salió hacia el Panteón Jardín de los Ángeles donde se le dio el último adiós al oficial por parte de familiares y compañeros de trabajo, donde fue despedido con mariachi y con canciones que a él le gustaban.

Algunos de sus compañeros resaltaron lo buen amigo y compañero que era así como lo dedicado que era para su trabajo ya que el siempre estaba al pendiente del bienestar de la gente que lo rodeaba y a la que el protegía por su trabajo.

Acompañado de los distintos cuerpos de seguridad se traslado el cuerpo del oficial a su último pase de lista.

Su madre dio unas palabras de agradecimiento y resaltó que educó a su hijo desde muy pequeño con valores que le ayudaron a ser una persona de bien.

Hasta el Panteón Jardín de los Ángeles llegaron los oficiales a despedir a su compañero, donde se vio el dolor de ya no volverlo a ver ya que era muy apreciado.

Oficiales jefes de turno montan guardia de honor en el ultimo pase de lista de Gonzalez Mass.

En el santuario de Guadalupe fue la Ceremonia religiosa del Oficial Caido.

Compañeros de la corporación hasta la ultima morada acompañaron al Oficial Gonzalez Mass.

En vida el Oficial Miguel Angel Gonzalez Mass.

El Alcalde Fernando Puron entregando reconocimiento a la madre del Oficial Gonzalez Mass.

Autoridades Municipales montaron guardia de Honor en el homenaje del Oficial Gonzalez Mass.

Miguel Angel Gonzalez Mass, descanse en paz.