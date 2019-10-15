Daños cuantiosos por fuerte impacto

Daños materiales cuantiosos fue el saldo de un choque por alcance suscitado sobre la avenida Román Cepeda, por fortuna no hubo personas lesionadas.

Roberto Almaraz, oficial de Tránsito y Vialidad de la Policía Preventiva Municipal, informó que se reportó al sistema de emergencias 911 un accidente vial.

Indicó que unidades se trasladaron al cruce de Román Cepeda y avenida H. Colegio Militar a la altura de la colonia 28 de Junio.

Señaló que en el lugar fueron detectados tres vehículos los cuales protagonizaron un choque por alcance.

Comentó que se revisó por parte de los oficiales y afortunadamente no había personas lesionadas en dicho accidente.

Refirió que como responsable aparece Vicente Edilberto Casas Vela quien tripulaba un Chevrolet Cruze color negro.

Argumentó que esta persona no guardó distancia prudente y terminó impactándose atrás de una pick up GMC Sierra conducida por Olga Gutiérrez.

Manifestó que también resultó afectado un Nissan Tsuru de la línea de taxis La Villita tripulado por Jorge Sánchez.

Mencionó que el automóvil que provocó el choque fue el que resultó más dañado, ya que prácticamente le quedó destrozada la parte frontal.

Agregó que se recabaron los datos de los participantes, así mismo se indagaría si el carro responsable contaba con seguro para que se hiciera cargo de los daños materiales, de lo contrario el caso se turnaría ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para las investigaciones respectivas.