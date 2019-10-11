Debe AMLO voltear a ver el estado y apoyarlo

Debería el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, voltear a Coahuila y apoyar la economía de nuestro estado”, afirmó Marcelo Torres Cofín, presidente del Congreso del Estado.

El legislador visitó Piedras Negras este jueves para presenciar el Foro Económico 2019, en el que participaron cuatro ponentes y una moderadora de trayectoria nacional e internacional.

Entre ellos los maestros economistas Luis de la Calle Pardo, Armando Ríos Píter y Salomón Chertorivski Woldenberg, además del maestro Renato Sales Heredia y la moderadora Rossana Fuentes Berain.

“El que ojalá lo viera y participe sería el presidente de la República, lamentablemente él trae otros datos”, indicó.

Flores Cofín celebró este tipo de eventos y apoyarlos, además de llevarlos a otras partes de la entidad.

Asimismo, se inclinó por el crecimiento del Estado, a abrir las puertas a las inversiones nacionales y extranjeros, así como conservar lo que se tiene.