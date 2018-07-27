Deben esperar otra semana para obtener carta laboral

Piedras Negras, Coah. - Las cartas laborales para menores de edad son las que más se emiten en esta temporada, sin embargo, el personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se encuentra de vacaciones y regresan hasta el lunes de 6 de agosto.

Mónica Guerrero actuaria de tribunal laboral, está como responsable de la guardia en este periodo de 15 días de vacaciones del personal de la dependencia, pero en sí, no se realiza ningún trámite.

“Sólo que sea un caso urgente”, señaló la entrevistada que es cuando se podría hablar al personal debido, para realizar alguna función de conciliación, pero la guardia solo esta para estar al pendiente de ello e informar cuando se normalizan las actividades.

Aunque la entrevistada aseguró, que no se han presentado problemas urgentes, en cuanto a demandas laborales, las cartas permiso para que los menores de edad laboren, siguen solicitándose.

“Finiquitos y cartas para menores serán hasta que concluyan este periodo, el 6 de agosto”, aseveró.

En cuanto a los finiquitos o alguna demanda, el trabajador tiene 60 días hábiles para presentar alguna queja, por ello, las situaciones que se presenten en este periodo de asueto, estará en tiempo de presentarse después de la primera semana de agosto.