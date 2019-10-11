Declara responsable de arrollar a vendedor de tacos

Juan Francisco Galván presunto responsable de arrollar y matar a Mario Alberto Caballero de la Garza hace una semana en el sector Fuentes, se presentó a comparecer ante el Ministerio Público y niega su responsabilidad, el caso continúa bajo investigación.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la unidad masiva, informó que compareció en asuntos viales el conductor de la camioneta Nissan X-Terra color verde con placas de Texas.

Indicó que iba acompañado de un abogado, por lo que procedió a rendir su declaración en relación al accidente suscitado sobre la calle Periodistas entre Jazmín y Jiménez en el sector Fuentes.

Señaló que en su declaración dijo que se retiró del lugar porque se asustó al observar a la persona tirada.

Comentó que sí descendió de la camioneta para revisarlo y que respondió a la familia con algunos pagos para gastos médicos aunque no en su totalidad.

Refirió que en el informe policial homologado elaborado por la Policía Preventiva Municipal, el vehículo tripulado por Juan Francisco Galván aparece como número 1 (presunto responsable).

Argumentó que se tienen los testimonios de varias personas que observaron el accidente, además de pruebas recabadas en las investigaciones.

Manifestó que se estarán realizando más indagaciones, así mismo se solicitará un peritaje de tránsito terrestre a personal de servicios periciales para conocer cómo ocurrió el accidente.

Mencionó que la carpeta de investigación permanece abierta y está siendo integrada por parte del Ministerio Público de asuntos viales.

No aceptó su responsabilidad en el accidente suscitado en días pasados sobre la calle Periodistas entre Jazmín y Jiménez en el sector Fuentes, pedirán peritaje de tránsito terrestre.