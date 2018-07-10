Decomisan 20 kilos de cristal

Del Río, Texas. - Un total de casi 20 kilos de metanfetaminas con valor en el mercado negro de hasta 210 mil dólares, fueron incautados por Agentes de la Patrulla Fronteriza.

Hubo un detenido, y dos sujetos más lograron escapar hacia el río Bravo y a México.

Los tres sujetos escondían las mochilas entre los arbustos cuando fueron detectados por Agentes de la Patrulla Fronteriza.

Al recuperar las mochilas detectaron varios paquetes envueltos en celofán y cinta adhesiva negra.

La droga fue analizada y se determinó que era metanfetamina con un valor total en las calles de 201 mil 982 dólares.

El detenido y la droga fueron entregados en custodia a la DEA.